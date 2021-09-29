وزير النفط يرفض استقالة العبار ويطالبه باستكمال مهامه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 08:11 مساء
لقاء عون والعبار بمقر وزارة النفط والغاز في طرابلس، الأربعاء 7 يوليو 2021. (وزارة النفط والغاز)

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، اليوم الأربعاء، إنه رفض استقالة وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج رفعت العبار، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

والإثنين الماضي تقدم رفعت العبار، باستقالته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وفق منشور لصفحة «المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا» على موقع «فيسبوك». وبرر طلبه بظروفه الخاصة.

لكن الوزير عون قال اليوم إنه خاطب العبار، وأعرب له عن «رفضه هذه الاستقالة، كما طلب منه الاستمرار في العمل وتأدية مهام وظيفته بصورة طبيعية، وممارسة مسؤولياته واختصاصاته وفقًا للتشريعات النافذة».

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وكان العبار تحدث في إعلان الاستقالة عن تعاونه مع وزير النفط خلال الفترة الماضية قائلًا: «أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لوزير النفط والغاز لما لمسته منه من تعاون وتجاوب خلال فترة عملي معه، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه»

وصدَّر العبار رسالته بقوله: «في الوقت الذي نشكركم فيه على الثقة التي منحتموها لي بتكليفي مهام وظيفة وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج، وكان لي الشرف بالعمل خلال الأشهر الماضية بالوزارة بكل همة ونشاط لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع النفط والغاز، والسعي لرفع معدلات الإنتاج متعاونًا مع الجميع للوصول إلى الأهداف المنشودة، ولم أتوانَ أو أتخلف عن أي مهام لأداء وظيفتي على الوجه المطلوب».

وخلال خلاف وزير النفط والغاز محمد عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أخيرًا، تدخل وكيل الوزارة رفعت العبار، وأعلن رفضه مقترح تغيير مجلس الإدارة، وأبلغ الدبيبة في كتاب تحفظه على طلب التغيير، موصيًا باستمرار أعضاء مجلس الإدارة الحالي «لما يملكونه من خبرة وكفاءة في تسيير القطاع».

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