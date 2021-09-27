أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 09:41 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة  في غالب مناطق البلاد، اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية أن أجواءً خريفية ستبدأ في التأثير على مناطق الشمال يوم الأربعاء المقبل.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا على المنطقة من رأس أجدير إلى زوارة، قد يتخللها مطر خفيف، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء غدٍ إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على الساحل، وبين 33 و35 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل تراجع من يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح الغد على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر، وتتكاثر السحب يوم الأربعاء مع سقوط أمطار خاصةً على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية، وتسجل اليوم على غدامس 38 درجة مئوية، ثم ترتفع بشكل طفيف خلال اليومين المقبلين على بعض المناطق.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية.

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