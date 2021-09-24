الدبيبة وسط المحتشدين في طرابلس: لن نسمح بالانقسام

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إنه لا يمكن السماح بالانقسام والعودة إلى الماضي، مضيفا: «لا للحروب ونعم للتنمية، ونعم لدعم الجيش الليبي القوي».
وتابع: «نريد أن ننشر التسامح والتلاحم بين الشعب الواحد والوصول بالوطن إلى بر الأمان»، وذلك في كلمة وسط المحتشدين في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، اليوم الجمعة.
وأضاف موجها حديثه إلى المتظاهرين: «ردوا عليهم قولهم أنكم أتيتم بالدفع.. إنكم أتيتم بصدوركم لأجل ليبيا وشعبكم لتقولوا نعم للحياة لا للحرب، ولم تأتوا لعبدالحميد أو غيره».
وأكمل: «خروجم اليوم بان ليبيا واحدة وستظل واحدة بكل مكوناتها من عرب وتبو وطوارق وأمازيغ».