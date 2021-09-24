الدبيبة وسط المحتشدين في طرابلس: لن نسمح بالانقسام

المحتشدون في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، 24 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إنه لا يمكن السماح بالانقسام والعودة إلى الماضي، مضيفا: «لا للحروب ونعم للتنمية، ونعم لدعم الجيش الليبي القوي».

وتابع: «نريد أن ننشر التسامح والتلاحم بين الشعب الواحد والوصول بالوطن إلى بر الأمان»، وذلك في كلمة وسط المحتشدين في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، اليوم الجمعة.

وأضاف موجها حديثه إلى المتظاهرين: «ردوا عليهم قولهم أنكم أتيتم بالدفع.. إنكم أتيتم بصدوركم لأجل ليبيا وشعبكم لتقولوا نعم للحياة لا للحرب، ولم تأتوا لعبدالحميد أو غيره».



وأكمل: «خروجم اليوم بان ليبيا واحدة وستظل واحدة بكل مكوناتها من عرب وتبو وطوارق وأمازيغ».

