اللواء مازن يناقش ترقيات «الداخلية».. والوزارة تختتم تدريبا لتأمين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 04:35 مساء
وزير الداخلية اللواء خالد مازن في اجتماع لمناقشة الترقيات بالوزارة، 23 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

اجتمع وزير الداخلية اللواء خالد مازن بمدير الشؤون الإدارية العميد الطيب الصويعي اليوم الخميس، لمناقشة ترقية من تجاوزا امتحانات الترقية؛ فيما اختتمت الوزارة دورة تدريبية في مجال الأمن الانتخابي.

وقالت الوزارة إن الاجتماع بين اللواء مازن والعميد الصويعي ناقش موضوع ترقية ضباط الصف بالوزارة الذين اجتازوا امتحانات الترقية والإجراءات المتبعة لترقيتهم، بالإضافة إلى موضوع تسوية الترقيات الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة وتصويب الأخطاء في قرارات الترقية للسنوات السابقة.

بحث ترقية «شهداء الواجب»
كما جرت مناقشة القرار الخاص بترقية «شهداء الواجب»،بينما هنأ الوزير جميع ضباط الصف والأفراد الذين تم ترقيتهم.

واختتمت اليوم الدورة التدريبية «السادسة» في مجال الأمن الانتخابي التي تستهدف تدريب عدد من ضباط جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية والإدارة العامة للعمليات الأمنية وقوة العمليات الخاصة، بحضور مدير إدارة تأمين وحماية الاانتخابات العميد طارق القماطي ونائبه العقيد عماد العيساوي.

وتأتي هذه الدورات في إطار الجهود المبذولة التي تستهدف تدريب أكبر عدد من الضباط كمدربين بمختلف الأجهزة الأمنية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

جانب من الدورة التدريبية على أمن الانتخابات في ختامها، 23 سبتمبر 2021 (وزارة الداخلية)
جانب من الدورة التدريبية على أمن الانتخابات في ختامها، 23 سبتمبر 2021 (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. الأهلي بنغازي يعزز صفوفه بعبدالله بلعم
رياضة محلية
ليلة «تاريخية» في مقديشو مع أول عرض سينمائي منذ عقود
ثقافة وفن
فنانون أفغان يسعون لمواجهة طالبان بإبداعاتهم
ثقافة وفن
أميركا تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» للمسنين والمعرضين للخطر
دولى
اتحاد الكرة يحدد مواعيد انطلاق الدوري الممتاز والدرجة الأولى
رياضة محلية
«يوفنتوس» يقتنص فوزه الأول في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
الجزائر تقرر الغلق الفوري لمجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري المغربي
عربى
القضاء السويسري ينهي الجدل حول شكل كبسولات «نسبريسو»
اقتصاد
الدبيبة أمام متظاهرين في ميدان الشهداء: «أنتم تقررون من يحكم بالانتخابات»
ليبيا
بليحق: قرار سحب الثقة من الحكومة متعلق بالاتفاقات طويلة الأمد أو أي إجراءات من ...
ليبيا
حكومة الدبيبة «دون ثقة»: إشكالات دستورية وقانونية.. وتساؤلات حول مصير الانتخابات
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
غسان سلامة: بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون إتمام الانتخابات
ليبيا
وزير العمل: وقعنا في القاهرة اتفاقات وعقودا بـ19 مليار دينار
ليبيا
«دويتشه فيله»: الانقسامات منحت سيف القذافي «فرصة حقيقة» للعودة السياسية
ليبيا
مواطن يعثر على هيكل عظمي لديناصور في الصحراء الليبية
علوم وتكنولوجيا
الغويل: تمويل إعادة الإعمار من الصناديق الخاصة والشراكات الدولية
ليبيا
مدبولي: لا ينبغي لأي دولة التدخل بوجود فعلي أو التأثير على صنع القرار في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيراري تستعين بمحركات التيربو