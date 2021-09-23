اللواء مازن يناقش ترقيات «الداخلية».. والوزارة تختتم تدريبا لتأمين الانتخابات

اجتمع وزير الداخلية اللواء خالد مازن بمدير الشؤون الإدارية العميد الطيب الصويعي اليوم الخميس، لمناقشة ترقية من تجاوزا امتحانات الترقية؛ فيما اختتمت الوزارة دورة تدريبية في مجال الأمن الانتخابي.
وقالت الوزارة إن الاجتماع بين اللواء مازن والعميد الصويعي ناقش موضوع ترقية ضباط الصف بالوزارة الذين اجتازوا امتحانات الترقية والإجراءات المتبعة لترقيتهم، بالإضافة إلى موضوع تسوية الترقيات الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة وتصويب الأخطاء في قرارات الترقية للسنوات السابقة.
بحث ترقية «شهداء الواجب»
كما جرت مناقشة القرار الخاص بترقية «شهداء الواجب»،بينما هنأ الوزير جميع ضباط الصف والأفراد الذين تم ترقيتهم.
واختتمت اليوم الدورة التدريبية «السادسة» في مجال الأمن الانتخابي التي تستهدف تدريب عدد من ضباط جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية والإدارة العامة للعمليات الأمنية وقوة العمليات الخاصة، بحضور مدير إدارة تأمين وحماية الاانتخابات العميد طارق القماطي ونائبه العقيد عماد العيساوي.
وتأتي هذه الدورات في إطار الجهود المبذولة التي تستهدف تدريب أكبر عدد من الضباط كمدربين بمختلف الأجهزة الأمنية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.