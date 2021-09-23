اللواء مازن يناقش ترقيات «الداخلية».. والوزارة تختتم تدريبا لتأمين الانتخابات

وزير الداخلية اللواء خالد مازن في اجتماع لمناقشة الترقيات بالوزارة، 23 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

اجتمع وزير الداخلية اللواء خالد مازن بمدير الشؤون الإدارية العميد الطيب الصويعي اليوم الخميس، لمناقشة ترقية من تجاوزا امتحانات الترقية؛ فيما اختتمت الوزارة دورة تدريبية في مجال الأمن الانتخابي.

وقالت الوزارة إن الاجتماع بين اللواء مازن والعميد الصويعي ناقش موضوع ترقية ضباط الصف بالوزارة الذين اجتازوا امتحانات الترقية والإجراءات المتبعة لترقيتهم، بالإضافة إلى موضوع تسوية الترقيات الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة وتصويب الأخطاء في قرارات الترقية للسنوات السابقة.

بحث ترقية «شهداء الواجب»

كما جرت مناقشة القرار الخاص بترقية «شهداء الواجب»،بينما هنأ الوزير جميع ضباط الصف والأفراد الذين تم ترقيتهم.

واختتمت اليوم الدورة التدريبية «السادسة» في مجال الأمن الانتخابي التي تستهدف تدريب عدد من ضباط جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية والإدارة العامة للعمليات الأمنية وقوة العمليات الخاصة، بحضور مدير إدارة تأمين وحماية الاانتخابات العميد طارق القماطي ونائبه العقيد عماد العيساوي.

وتأتي هذه الدورات في إطار الجهود المبذولة التي تستهدف تدريب أكبر عدد من الضباط كمدربين بمختلف الأجهزة الأمنية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

جانب من الدورة التدريبية على أمن الانتخابات في ختامها، 23 سبتمبر 2021 (وزارة الداخلية)

جانب من الدورة التدريبية على أمن الانتخابات في ختامها، 23 سبتمبر 2021 (وزارة الداخلية)