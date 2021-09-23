«الصحة»: تزويد المنطقة الشرقية بتجهيزات خاصة بمختبرات «كورونا»

إدارة الطوارئ الصحية بديوان المنطقة الشرقية تتسلم تجهيزات خاصة بمختبرات «كوفيد- 19»، 22 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

تسلمت غرفة الطوارئ الصحية بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية تجهيزات خاصة بمختبرات «كوفيد- 19» قادمة من مركز البحوث والتقنيات الحيوية.

وشملت التجهيزات التي سيشرع في توزيعها على 15 مختبرا بالمنطقة الشرقية؛ مواد تشغيل لـ70 ألف اختبار، و70 ألف مسحة، وخمسة معامل للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، وفق بيان صدر، الخميس، عن وزارة الصحة.

- «مكافحة الأمراض»: 1006 إصابات جديدة بـ«كورونا» و9 حالات وفاة

وحتى الأربعاء، وصل إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» إلى 335 ألفًا و55 حالة، منها 78 ألفًا و23 نشطة، و252 ألفًا و463 متعافيًا، و4569 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد منذ مارس العام الماضي.

إدارة الطوارئ الصحية بديوان المنطقة الشرقية تتسلم تجهيزات خاصة بمختبرات «كوفيد- 19»، 22 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

إدارة الطوارئ الصحية بديوان المنطقة الشرقية تتسلم تجهيزات خاصة بمختبرات «كوفيد- 19»، 22 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)