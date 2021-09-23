أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء شمالا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 09:57 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على غالب مناطق الشمال، خصوصًا الشمال الشرقي، مع رياح نشطة مساءً بالمناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و40 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا خصوصًا غدًا على المناطق الساحلية من الخمس إلى مصراتة، يتخللها هطول أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تنشط في المساء على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على غالب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا اليوم على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقى، قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و38 درجة مئوية على الخليج وأجدابيا وجالو والجغبوب، وتسجل انخفاضًا غدًا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

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