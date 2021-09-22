«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية نشطة على ساحل بنغازي، تصل سرعته ظهر الغد إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر صباح الغد على ساحلي زوارة وطرابلس.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج، بينما يكون هادئ اليوم على ساحل سرت.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.