«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 11:16 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية نشطة على ساحل بنغازي، تصل سرعته ظهر الغد إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر صباح الغد على ساحلي زوارة وطرابلس.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج، بينما يكون هادئ اليوم على ساحل سرت.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل ظهر الغد إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر، يصل ظهر الغد إلى 1.50 متر على ساحل بنغازي ودرنة وطبرق.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدا على ساحل بنغازي ودرنة وطبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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