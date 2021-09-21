انطلاق جلسة مغلقة لـ«النواب»

جلسة مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021، (الموقع الإلكتروني للمجلس)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، انطلاق أعمال جلسة مغلقة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عقيلة صالح.

وأشار بليحق إلى حضور النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، والنائب الثاني الدكتور أحميد حومة، إضافة إلى 113 نائبًا.

تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة

وقرَّر المجلس، في جلسة أمس الإثنين، تشكل لجنتين برلمانيتين؛ الأولى تُعنى بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والثانية لدراسة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل.

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وشهدت الجلسة، التي جرت في مقر «النواب» بمدينة طبرق، مناقشة الطلب المُقدم من 45 نائبًا بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.