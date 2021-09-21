ضبط نصاب استولى على مليون و200 ألف دينار في مصراتة

متورط في قضية نصب واحتيال، 20 سبتمبر 2021، (الداخلية)

ضبطت فرقة التحري التابعة لقوة المهام الأمنية الخاصة بمديرية أمن مصراتة متورطا في واقعة نصب واحتيال، استولى خلالها على مليون و200 ألف دينار من مواطن.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم المجني عليه ببلاغ إلى مركز شرطة باب بن غشير بشأن تعرضه لواقعة النصب، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وعلى الفور، كلفت فرقة التحري بالبحث وجمع المعلومات عن القضية، وهو ما أسفر عن ضبط الجاني في مصراتة، حيث تم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى جهات الاختصاص.