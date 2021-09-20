غسان سلامة: بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون إتمام الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 04:23 مساء
المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلام. (صورة من فيديو للمقابلة مع قناة الغد)

قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة إن بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون انتخابات 24 ديسمبر، موضحا أن «الطبقة السياسية غير متعجلة لوضع نفسها تحت قرار الناخب الليبي وتريد تأجيل ساعة الامتحان (الانتخابات)» .

وأشار سلامة في مقابلة مع قناة «الغد»، أذيعت أمس الأحد إلى أن 80% من الليبيين يريدون إتمام الانتخابات، حسب استطلاعات الرأي، إذ أن «المجلس التشريعي في طرابلس منتتخب منذ 10 سنوات وأخر في طبرق منتخب منذ8 سنوات، ومن حق الناخب الليبي أن يغيرهم إذا أراد ذلك».

ولفت سلامة إلى حدوث تقدم حقيقي في ليبيا خلال الفترة الأخيرة ومن ذلك توحد الحكومتين وفتح الطريق الساحلي، وتبادل الأسرى بين الطرفين المتنازعين، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية بين مختلف المدن.

وأضاف أن الخلاف على قوانين الانتخابات «لا يتعلق بالمواد في حد ذاتها، وإنما في التنافس على السلطة»، وأضاف «لست متحمسا للانتخابات في أي لحظة، وفي أي بلد، لكن في ليبيا يجب انعقادها في موهدعا لأن القرار الخاص بإجرائها اتخذه الليبيون أنفسهم، فضلا عن وجود أزمة شرعية مستحكمة».

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