الزوي يعلن مقتل اثنين من العسكريين في تحطم مروحيتين أثناء مهمة عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 08:54 مساء
الناطق باسم القوات الخاصة «الصاعقة» ميلود الزوي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم القوات الخاصة «الصاعقة» العميد ميلود الزوي مقتل اثنين من العسكريين جرّاء تحطُّم مروحيتين عموديتين تابعتين للقيادة العامة أثناء «مهمة عسكرية»، مشيرًا إلى أنهما يتبعان قاعدة بنينا الجوية.

وأفاد نشطاء ومدونون عبر الصفحات الليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسقوط طائرتين عموديتين تابعتين للقيادة العامة، ظهر اليوم الأحد، جراء اصطدامهما فوق منطقة مسوس جنوب مدينة بنغازي، فيما لم يصدر عن القيادة العامة أي بيان بشأن الحادث حتى الآن.

- المنفي ينعي أفراد طاقم طائرتين اصطدمتا فوق منطقة مسوس جنوب بنغازي

وأكد الزوي عبر صفحته على «فيسبوك»: «سقوط عدد طائرتين عموديتين للسلاح الجوي العربي الليبي أثناء تصادمهما ووفاة كلٍ من العميد طيار بوزيد البرعصي والعريف فني ميلاد الأصيبعي من القاعدة الجوية بنينا ونجاة الطاقم الآخر.. أثناء مهمة عسكرية».

ونعى رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، «فردين من طاقم طائرتين تابعتين لسلاح الجو الليبي»، قتلا جرَّاء اصطدام وقع فوق منطقة مسوس جنوب مدينة بنغازي.

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