مباحثات دبلوماسية لتسهيل حصول الليبيين على تأشيرات الدخول إلى إيطاليا

جانب من لقاء السفير عمر الترهوني مع مسؤولي الخارجية الإيطالية, 16 سبتمبر 2021. (السفارة الليبية في روما)

بحث السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني، مع مسؤولتين في الخارجية الإيطالية، سبل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين.

حضر الاجتماع الذي عقد الخميس، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، مديرة المراسم الدبلوماسية الإيطالية بالوكالة، ومديرة المكتب الثاني لشؤون التشريفات بوزارة الخارجية الإيطالية، وفق بيان للسفارة الليبية في روما الخميس.

تطرق الاجتماع لتسهيل وسرعة منح تأشيرات المواطنين الليبيين، وتسهيل إجراءات الدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية بإيطاليا.

كما تطرق الترهوني في الاجتماع، لسبل تسهيل إجراءات منح التأشيرات العلاجية للمرضي وللجرحى، وكذلك المستعجلة الذين يصلون إلي المنافذ الإيطالية عن طريق الإسعاف الطائر.

- دي مايو: إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس «حدثا رفيع المستوى» بشأن ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس «حدثا رفيع المستوى بشأن ليبيا»، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في مدينة نيويورك، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات السياسية الليبية في موعدها المحدد نهاية العام الحالي.

وقال دي مايو، في مقابلة مع جريدة «لا ريبوبليكا» الجمعة: «نحن قلقون للغاية بشأن الوقت الذي يتقلص، بينما لا تتمكن الأطراف الليبية المختلفة من التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات والميزانية»، وفقًا لما نقلته وكالة «آكي» الإيطالية.