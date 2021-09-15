الدبيبة يصل القاهرة ومدبولي يستقبله بمراسم رسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 05:35 مساء
مدبولي لدى استقباله الدبيبة في القاهرة, 15 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم إلى القاهرة؛ حيث كان في استقباله رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بمطار القاهرة الدولي، فيما أُجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

وقال الناطق الرسمي للحكومة المصرية، السفير نادر سعد، إن الدبيبة وصل القاهرة في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددًا كبيرًا من وزراء الحكومة، ووفدًا فنيًا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية - الليبية المشتركة غدًا.

وبحسب نادر سعد، سيتم غدًا عقد لقاء ثنائي بين الدبيبة ومدبولي، يعقبه جلسة مباحثات موسعة، بحضور أعضاء الجانبين المصري والليبي، كذلك من المقرر أن يتم في ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقات، ومذكرات التعاون في مجالات مختلفة.

مدبولي لدى استقباله الدبيبة في القاهرة, 15 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
مدبولي لدى استقباله الدبيبة في القاهرة, 15 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
مدبولي لدى استقباله الدبيبة في القاهرة, 15 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
مدبولي لدى استقباله الدبيبة في القاهرة, 15 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصريحات مثيرة في «كامب نو» بعد سقوط البارسا أمام البايرن.. كومان: نحن أقل جودة.....
رياضة عالمية
«أبل» تقدم هواتفها الجديدة وسط مشاكل متعددة
علوم وتكنولوجيا
«لم نتعرض للوشاية».. تفاصيل جديدة لساعات هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع
عربى
كريستيانو يسجل هدفه الأوروبي 135 وسط إفساد بويز السويسري للفرحة.. وسولشار يبرر ...
رياضة عالمية
ناخبو كاليفورنيا صوتوا ضد عزل حاكم الولاية
دولى
وفاة الشاعر الليبي علي الخرم
ثقافة وفن
رئيس هيئة الأركان الأميركية كان يخشى توجيه ترامب ضربة عسكرية للصين
دولى
اللجنة الليبية- المصرية تراجع الاتفاقات الموقعة سابقا في اجتماع.. الخميس
ليبيا
كاركاتير خيري - انتخابات 24 ديسمبر
كاريكاتير
«أجنحة الشام» السورية تسير رحلتين جويتين أسبوعيا بين بنغازي ودمشق
ليبيا
معسكر تركي لمنتخب ليبيا قبل مواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة ...
ليبيا
نسيج من زمن مصر القديمة احتفظ بميزات ميكانيكية لآلاف السنين
ثقافة وفن
عامل ينقل «كورونا» لـ 13 غوريلا
طب وصحة
كاركاتير حليم - الفساد
كاريكاتير
«الإسكوا»: 160 مليار دولار مكاسب استقرار ليبيا للمنطقة
ليبيا
مكتب النائب العام: وزيرة الخارجية تحت طائلة «المساءلة الجنائية» بسبب موقفها من 3...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: «سوبارو» الجيل الخامس تنطلق رسميا