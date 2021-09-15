الدبيبة يصل القاهرة ومدبولي يستقبله بمراسم رسمية

مدبولي لدى استقباله الدبيبة في القاهرة, 15 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم إلى القاهرة؛ حيث كان في استقباله رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بمطار القاهرة الدولي، فيما أُجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

وقال الناطق الرسمي للحكومة المصرية، السفير نادر سعد، إن الدبيبة وصل القاهرة في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددًا كبيرًا من وزراء الحكومة، ووفدًا فنيًا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية - الليبية المشتركة غدًا.

وبحسب نادر سعد، سيتم غدًا عقد لقاء ثنائي بين الدبيبة ومدبولي، يعقبه جلسة مباحثات موسعة، بحضور أعضاء الجانبين المصري والليبي، كذلك من المقرر أن يتم في ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقات، ومذكرات التعاون في مجالات مختلفة.

مدبولي لدى استقباله الدبيبة في القاهرة, 15 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

مدبولي لدى استقباله الدبيبة في القاهرة, 15 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

مدبولي لدى استقباله الدبيبة في القاهرة, 15 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

مدبولي لدى استقباله الدبيبة في القاهرة, 15 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)