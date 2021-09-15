أحوال الطقس: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 10:34 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للارتفاع نسبيًا على مناطق الشمال الغربي، بينما تبقى معتدلة على بقية مناطق ليبيا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، فرصة سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة أحيانًا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بدايةً من الغد على غالب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
ما زالت الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر وصباح الغد على أقصى الساحل الشرقي، قد تصحبها خلايا رعدية، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل في الصباح الباكر غدًا على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية.

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