في ذكرى المختار .. الحكومة تعلن الخميس عطلة رسمية لمناسبة يوم الشهيد

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا باعتبار يوم الخميس المقبل 16 سبتمبر عطلة رسمية لمناسبة يوم الشهيد (ذكرى استشهاد عمر المختار).

ووفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فإن القرار رقم 290 لسنة 2021 م نص على أن «يكون يوم الخميس 16 سبتمبر عطلة رسمية بمناسبة يوم الشهيد (ذكرى استشهاد عمر المختار) في كافة المؤسسات والهيئات العامة».

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ونص القرار على أن «يُراعى المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم»، وفق القرار المنشور على «فيسبوك».