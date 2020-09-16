بالصور.. إحياء ذكرى يوم الشهيد في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 01:37 مساء
أفراد من كشاف طرابلس وعناصر بالقوة المشتركة في المنطقة الغربية مشاركين في إحياء ذكرى يوم الشهيد، 16 سبتمبر 2020، (بلدية طرابلس)

أحيت هيئة أسر الشهداء والمفقودين، اليوم الأربعاء، ذكرى يوم الشهيد في ميدان الشهداء بالعاصمة، وذلك بالتعاون مع بلدية طرابلس المركز.

وأجريت «مراسم تنكيس العلم، إضافة إلى وقفة صمت على أرواح شهداء الوطن»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشاركت مجموعة من حركة كشاف طرابلس وبعض العناصر من القوة المشتركة بالمنطقة الغربية في تحية العلم والواجب العسكري.

يذكر أن اليوم تحل الذكرى 89 لاستشهاد عمر المختار، وذلك في 16 سبتمبر العام 1931.

وأصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق قرارا أن يكون اليوم الأربعاء عطلة في جميع المؤسسات والهيئات العامة، بمناسبة الذكرى، على أن تستمر المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية في العمل، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل هذا اليوم، كما أقر أيضا غدا الخميس، إجازة لوقوعه بين يومي عطلة، على أن يخصم من رصيد الإجازات السنوية.

الاصطفاف خلال تحية العلم
رفع العلم في ميدان الشهداء بالعاصمة
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