أحوال الطقس اليوم: فرصة لسقوط أمطار على مناطق بالشمال الشرقي

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة ما زالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي، خصوصًا الجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة تميل للاعتدال على غالب المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

تتكاثر السحب من حين لآخر على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة، قد يصحبها سحب رعدية واحتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على مناطق السرير، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية.