اليوم.. انطلاق حملة تطعيم ضد «كورونا» في يفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 01:25 صباحا
جانب من حملة التطعيم الاستثنائية ضد فيروس «كورونا» بمناطق جبل نفوسة، الأحد، 12 سبتمبر 2021 (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

تنطلق، اليوم الثلاثاء، الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في مدينة يفرن، والتي يقيمها ويشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقالت بلدية يفرن عبر صفحتها على «فيسبوك» إن نوع التطعيم هو لقاح سينوفارم الصيني، لافتة إلى أن مكان انطلاق الحملة في ساحة مستشفى يفرن العام، داعية «كافة المواطنين الراغبين في تلقي التطعيمات الحضور الى باحة المستشفى».

- 1291 إصابة جديدة بـ«كورونا» .. و1594 حالة شفاء و14 وفاة
- انطلاق حملة تطعيم استثنائية ضد فيروس «كورونا» بمناطق جبل نفوسة

وأول أمس الأحد بدأ المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة استثنائية في مناطق جبل نفوسة حيث كانت البداية بمدينة غريان. ومن المقرر أن تستمر حتى غدًا الأربعاء.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1291 إصابة بفيروس «كورونا» الأحد، و1594 حالة شفاء، و14 حالة وفاة. وأوضح المركز، في بيان الإثنين، أن مختبراته تسلمت 5568 عينة لتحليلها، أظهرت سلبية 4277 عينة، فيما تأكدت إصابة 1291 حالة، منها 1100 جديدة و191 مخالطة، بنسبة حالات موجبة 23.1.%

عيادة متنقلة تابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض (صفحة بلدية يفرن على فيسبوك)
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