سالم قنان: لا يمكن محاسبة الحكومة والمؤسسات الرقابية غير موحدة

عضو مجلس النواب سالم قنان في كلمته بجلسة المجلس، 13 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

أكد عضو مجلس النواب، سالم قنان، أنه لا إمكانية لمحاسبة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في ظل عدم توحد المؤسسات الرقابية.

وقال: «لا تستطيع محاسبة الحكومة والمؤسسات الرقابية غير موحدة في المنطقتين الشرقية والغربية، وكل مؤسسة تعمل وحدها»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب.

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وتابع: «لا نريد إصدار أحكام دون عمل، ونريد توحيد ديوان المحاسبة حتى نحرز تقدمًا».

وبخصوص العلاقات مع تونس، عقب: «يجب أن يحل هذا الإشكال، ونرسل وفدا من مجلس نواب إلى تونس، إذا كانت الحكومة فشلت في هذا الأمر، فيجب أن نحل المشكلة حتى تفتح الحدود من جديد».