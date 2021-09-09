ليبيا تتحدث نيابة عن العرب في اجتماع أممي حول التجارب النووية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 08:48 مساء
مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة شارك في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية (بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة)

شارك وفد ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع رفيع المستوى بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، وفقًا لصفحة بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة على «فيسبوك».

وأشارت البعثة إلى أنّ السفير طاهر السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة ـ ألقى نيابة عن المجموعة العربية التي تترأسها ليبيا هذا الشهر ـ بيانًا أعرب فيه عن «قلق المجموعة البالغ إزاء التهديد الخطير الذي تواجهه الإنسانية بسبب استمرار وجود الأسلحة النووية وانتشارها».

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وشدد السني على «ضرورة مجابهة المخاطر الناتجة عنها وعن استمرار التجارب النووية لما لها من تأثير مباشر على السلام العالمي». كما طالب «الدول التي تمتلك ترسانات نووية بالاضطلاع بمسؤولياتها في تنفيذ الأهداف المتفق عليها والتخلص التام والكامل منها وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لبرنامج زمني محدد باعتباره شرطًا ضروريًا لحفظ السلم والأمن الدوليين».

مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة شارك في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية (بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة)
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