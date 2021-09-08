الدبيبة: لم تعجبنا طريقة تأجيل جلسة الاستجواب أمس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 12:13 مساء
الدبيبة خلال جلسة استجواب الحكومة أمام مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنه يحترم المساءلة ولكن أن تكون منظمة ولها أدواتها، معقبا: «لم تعجبنا طريقة تأجيل جلسة الاستجواب أمس الثلاثاء، رغم أننا لا نعترض على التأجيل بحد ذاته».

وتابع: «من أول يوم قدمنا الميزانية ولم تعتمد، ليس بسبب ملاحظات مجلس النواب، فأي أحد يستطيع قول هذه الحجج، وكنت أتمنى من (رئيس لجنة المالية بمجلس النواب)، النائب عبد السلام نصية، أن يكون مسرعًا في اعتماد الميزانية كما كان مسرعا في الذهاب إلى مصرف المركزي (للسؤال عن حجم الإنفاق الحكومي الفترة الماضية)؛ لأننا لا نملك ميزانية صرفنا من باب الطوارئ»، حسب كلمته في جلسة الاستجواب اليوم الأربعاء.

وأضاف أن الحكومة تنفق بواقع 79 مليار دينار بنسبة 1/12 من مقترح مشروع الميزاينة، لكن هناك زيادات في المرتبات، وهناك فرق سعر الصرف، الحكومات السابقة تركت نحو 70 مليارا ديونا، مردفا: «بند التنمية سبعة مليارات لم نصرف منها دينارا واحدا، وخصصت للأجهزة، ونحن طلبنا 20 مليارا لأننا في حاجة إلى مستشفيات وطرق، في الختام نحن كحكومة جهزنا كل الإجابات المكتوبة، ونحن تحت أمر الدولة».

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