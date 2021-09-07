إحباط تهريب مصنع لصناعة الأقراص المخدرة قادم من لبنان بميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 08:20 مساء
إحباط تهريب مصنع لصناعة الأقراص المخدرة بميناء طرابلس, 7 سبتمبر 2021. (مصلحة الجمارك)

أعلنت مصلحة الجمارك، إحباط محاولة تهريب مصنع يستخدم في صناعة الأقراص المخدرة قادم من لبنان عبر ميناء طرابلس البحري.

وقالت المصلحة، في بيان، إن رجال المكافحة بمكتب طرابلس بمصلحة الجمارك تمكنوا بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بوزارة الداخلية، من إحباط محاولة تهريب مصنع يستخدم في صناعة الأقراص المخدرة، قادم من لبنان عبر ميناء طرابلس البحري.

وبحسب البيان، تم استدراج وضبط المتهم، من خلال كمين محكم، إذ كشفت التحقيقات أنه سوري الجنسية.

وأوضحت المصلحة أن المتهم ورد المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية، عشرة آلاف قرص، خلال 24 ساعة عن طريق شركة وهمية كي لا يتم كشفه.

إحباط تهريب مصنع لصناعة الأقراص المخدرة بميناء طرابلس, 7 سبتمبر 2021. (مصلحة الجمارك)
إحباط تهريب مصنع لصناعة الأقراص المخدرة بميناء طرابلس, 7 سبتمبر 2021. (مصلحة الجمارك)
إحباط تهريب مصنع لصناعة الأقراص المخدرة بميناء طرابلس, 7 سبتمبر 2021. (مصلحة الجمارك)
إحباط تهريب مصنع لصناعة الأقراص المخدرة بميناء طرابلس, 7 سبتمبر 2021. (مصلحة الجمارك)
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