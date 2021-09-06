انطلاق امتحانات الترقية بمديرية أمن أجدابيا (صور)

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 09:15 مساء
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)

انطلقت، صباح اليوم الإثنين، امتحانات الترقية الخاصة بأعضاء وزارة الداخلية بمديرية أمن أجدابيا من ضباط وضباط صف وأفراد.

وقالت المديرية إن قسم التدريب باشر استقبال أولى الدفعات من الممتحنين، بعد تخصيص يوم لكل مجموعة لكي يتم فيه اجتياز المرحلة التي جرت بحضور مدير الأمن العقيد أحمد المسماري.

- «الداخلية» تعلن تأجيل إجراء امتحانات الترقية للضباط والأفراد في طرابلس الكبرى

وأشارت إلى أن يومي الإثنين والثلاثاء سيكونان مخصصين لضباط مديرية أمن أجدابيا ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، وذلك في مدرسة 17 فبراير «الفاتح سابقًا»، ويومي الأربعاء والخميس سيكونان مخصصين لضباط الإدارات والفروع الأخرى من الجهات الأمنية في مدينة أجدابيا في التوقيت والمكان ذاتهما، فيما تنطلق امتحانات الترقية لضباط الصف والأفراد في الأسبوع المقبل.

جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حسام البدري يحقق رقما قياسيا برحيله عن المنتخب المصري
رياضة عالمية
الفرنسي آدمز يفارق الحياة بعد غيبوبة من العام 1982
رياضة عالمية
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
«الرئاسي» يعلن إطلاق العقيد أحمد رمضان
ليبيا
الزناد.. من رحم المعاناة إلى ساحة الانتصارات العالمية
رياضة محلية
أبرز أسير فرّ من سجن جلبوع الإسرائيلي.. من هو زكريا الزبيدي؟
دولى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
آمر «اللواء 444 قتال» يرد على اتهامات.. ويشير إلى «مؤامرة خارجية»
ليبيا
رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر
ليبيا
تعادل مصر والغابون بتصفيات كأس العالم (فيديو)
رياضة عالمية
إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)
ليبيا
آفة «المن القطني» تهدد أشجار الزيتون في وادي بني وليد
ليبيا
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
تسمية وزير الدفاع وخروج القوات الأجنبية من بين أسئلة النواب لحكومة الدبيبة
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»
طب وصحة
حوار مع منصور بوشناف: القبيلة بكل أسف ما زالت فيروساً قاتلاً في كياننا الهش
ثقافة وفن
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما الجديد في سوبارو سولتيرا الكهربائية؟