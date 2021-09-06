انطلاق امتحانات الترقية بمديرية أمن أجدابيا (صور)

جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)

انطلقت، صباح اليوم الإثنين، امتحانات الترقية الخاصة بأعضاء وزارة الداخلية بمديرية أمن أجدابيا من ضباط وضباط صف وأفراد.

وقالت المديرية إن قسم التدريب باشر استقبال أولى الدفعات من الممتحنين، بعد تخصيص يوم لكل مجموعة لكي يتم فيه اجتياز المرحلة التي جرت بحضور مدير الأمن العقيد أحمد المسماري.

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وأشارت إلى أن يومي الإثنين والثلاثاء سيكونان مخصصين لضباط مديرية أمن أجدابيا ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، وذلك في مدرسة 17 فبراير «الفاتح سابقًا»، ويومي الأربعاء والخميس سيكونان مخصصين لضباط الإدارات والفروع الأخرى من الجهات الأمنية في مدينة أجدابيا في التوقيت والمكان ذاتهما، فيما تنطلق امتحانات الترقية لضباط الصف والأفراد في الأسبوع المقبل.

جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)

جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)

جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)

جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)

جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)

جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)

جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)

جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)

جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)

جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)

جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)

جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)

جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)