انطلاق امتحانات الترقية بمديرية أمن أجدابيا (صور)

انطلاق امتحانات الترقية بمديرية أمن أجدابيا (صور)
أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 09:15 مساء
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
انطلقت، صباح اليوم الإثنين، امتحانات الترقية الخاصة بأعضاء وزارة الداخلية بمديرية أمن أجدابيا من ضباط وضباط صف وأفراد.
وقالت المديرية إن قسم التدريب باشر استقبال أولى الدفعات من الممتحنين، بعد تخصيص يوم لكل مجموعة لكي يتم فيه اجتياز المرحلة التي جرت بحضور مدير الأمن العقيد أحمد المسماري.
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وأشارت إلى أن يومي الإثنين والثلاثاء سيكونان مخصصين لضباط مديرية أمن أجدابيا ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، وذلك في مدرسة 17 فبراير «الفاتح سابقًا»، ويومي الأربعاء والخميس سيكونان مخصصين لضباط الإدارات والفروع الأخرى من الجهات الأمنية في مدينة أجدابيا في التوقيت والمكان ذاتهما، فيما تنطلق امتحانات الترقية لضباط الصف والأفراد في الأسبوع المقبل.
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)
جانب من امتحانات عناصر مديرية أمن أجدابيا للحصول على الترقية، 6 سبتمبر 2021 (مديرية الأمن)