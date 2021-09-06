39 إصابة جديدة بـ«كورونا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 08:02 مساء
إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر تابع لمركز مكافحة الأمراض. (أرشيفية: مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ببلدية سرت، اليوم الإثنين، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقال مدير فرع المركز ببلدية سرت، محمد حمودة، إن 113 شخصًا أجروا فحصًا معمليًّا بمختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سرت، أظهرت نتائجها سلبية74 عينة ، وإيجابية 39 عينة (5 جديدة+ 34 مخالطة).

وأكد حمودة، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، تعافي 44 حالة مصابة بالفيروس.

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وإجماليًّا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1379 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 1902 مصاب، في حين تُوفي 20 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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