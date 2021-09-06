وهيبة: «الرئاسي» غير معني بإجراءات محاكمة الساعدي القذافي في قضية نجل بشير الرياني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 03:04 مساء
الساعدي معمر القذافي في السجن بطرابلس. (أ ف ب)

قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن المجلس «غير معني بتفاصيل وسلسلة إجراءات محاكمة الساعدي القذافي في قضية نجل بشير الرياني»، مشيرة إلى أن «هذا الأمر تبت فيه المحاكم والمراسلات التي تصدر بشأن أحقية الإفراج من عدمه عن رأس السلطة القضائية المتمثلة في النائب العام صديق الصور».

وأضافت وهيبة خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، أن «سلطة المجلس الرئاسي تتمثل في دفع وتسهيل إجراءات من صدر في حقه حكم إفراج بناءً على التنسيق مع النائب العام والمشرف على السجون المتمثلة في وزارة العدل».

وأشارت الناطقة الرئاسية إلى وجود: «الكثير من المساجين الذين صدرت في حقهم أحكام إفراج وما زالوا في السجن»، مضيفة: «نسعى لإطلاق سراحهم، فالجهود التي يقودها المجلس الرئاسي تشمل الجميع حتى ينجح مسار المصالحة الوطنية».

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