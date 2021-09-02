عون يلتقي خالد مازن في مقر وزارة النفط

عون وخالد مازن خلال لقائهما بمقر وزارة النفط في طرابلس، 2 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، مع وزير النفط والغاز، محمد عون، بمقر وزارة النفط في طرابلس اليوم الخميس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن اللقاء تناول «عددا من المواضيع التي تهم الشأن العام، والتعاون في مختلف المجالات، وما يخص إنفاذ القوانين والقرارات المنظمة لعمل الحكومة بمختلف مؤسسات الدولة الليبية».

يشار إلى أن عون دخل خلافا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وكلف عضو مجلس الإدارة جاد الله العوكلي بمهام رئيس المجلس، إلا أن القرار لم يطبق.

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وقرر «عون»، الأحد الماضي إحالة صنع الله إلى التحقيق ووقفه عن العمل، وكلف العوكلي مهام تسيير عمل المؤسسة بشكل موقت إلى حين إشعار آخر.

واعتذر عضو مجلس الإدارة، في خطاب رسمي، الإثنين، عن عدم قبول تكليفه بعد أن حضر يوم الأحد اجتماعا بمقر مؤسسة النفط في طرابلس برئاسة صنع الله.

وقال العوكلي خلال الاجتماع إن مؤسسة النفط تواجه تحديات عديدة، تزداد يوما بعد آخر، مضيفا: «لكن العود صاحب الأصل الطيب، لا خوف عليه».

وتابع: «نراهن على تقديم الأفضل للقطاع النفطي، وهذا بيتنا ولا نريد لأحد أن يتدخل بيننا، ويجب أن يوجد تسلسل إداري صحيح، ودون ذلك ستكون هناك إشكالية ونقاط ضعف، تعطي فرصة للمتربصين لكي ينالوا منا».