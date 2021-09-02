عون يلتقي خالد مازن في مقر وزارة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 09:20 مساء
عون وخالد مازن خلال لقائهما بمقر وزارة النفط في طرابلس، 2 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، مع وزير النفط والغاز، محمد عون، بمقر وزارة النفط في طرابلس اليوم الخميس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن اللقاء تناول «عددا من المواضيع التي تهم الشأن العام، والتعاون في مختلف المجالات، وما يخص إنفاذ القوانين والقرارات المنظمة لعمل الحكومة بمختلف مؤسسات الدولة الليبية».

يشار إلى أن عون دخل خلافا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وكلف عضو مجلس الإدارة جاد الله العوكلي بمهام رئيس المجلس، إلا أن القرار لم يطبق.

- تحذير من تأثيره على الاستثمار.. خبراء يحددون أصل الصدام بين عون وصنع الله

وقرر «عون»، الأحد الماضي إحالة صنع الله إلى التحقيق ووقفه عن العمل، وكلف العوكلي مهام تسيير عمل المؤسسة بشكل موقت إلى حين إشعار آخر.

واعتذر عضو مجلس الإدارة، في خطاب رسمي، الإثنين، عن عدم قبول تكليفه بعد أن حضر يوم الأحد اجتماعا بمقر مؤسسة النفط في طرابلس برئاسة صنع الله.

وقال العوكلي خلال الاجتماع إن مؤسسة النفط تواجه تحديات عديدة، تزداد يوما بعد آخر، مضيفا: «لكن العود صاحب الأصل الطيب، لا خوف عليه».

وتابع: «نراهن على تقديم الأفضل للقطاع النفطي، وهذا بيتنا ولا نريد لأحد أن يتدخل بيننا، ويجب أن يوجد تسلسل إداري صحيح، ودون ذلك ستكون هناك إشكالية ونقاط ضعف، تعطي فرصة للمتربصين لكي ينالوا منا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من مدرب المنتخب الوطني بعد الفوز على الغابون
رياضة محلية
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ202 شركة خلال أسبوع
ليبيا
تعرف على حصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم التاسع في الألعاب البارالمبية ...
رياضة عالمية
صنع الله يحذر من تراجع إنتاج الغاز إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا بحلول 2023
ليبيا
«إيدا» يخلف 7 قتلى وفيضانات وحالة «طوارئ تاريخية» في نيويورك
دولى
مساعد وزير الخارجية الأميركي: العالم لديه مشكلة في ترشح سيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
إعادة بناء جسر الشلال في درنة بجهود وطنية
ليبيا
هدم أسطورة إيران.. رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد الأهداف.. المنتخب الوطني يقتنص فوزا مثيرا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم...
رياضة محلية
سيناتور أميركي: لبنان في حالة «سقوط حر» ويجب ألا يتحول إلى «قصة مرعبة»
دولى
بإجمالي 10 مليارات دينار .. «المحاسبة» يبحث مع «التخطيط» ضوابط 235 أمر صرف ...
ليبيا
متورط في اغتيال العميد مسعود الضاوي يدلي بتفاصيل جديدة
ليبيا
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
باحث ليبي يقترح تأجيل الانتخابات بدلا عن إلغائها ومسارا بديلا للمفاوضات
ليبيا
دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي جاهز ببعثة مراقبة لوقف إطلاق نار في ليبيا والأمر بيد ...
ليبيا
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
تحقيق فرنسي يكشف طرق تدفق «الحشيش» إلى ليبيا برا وبحرا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع حصيلة ضحايا «إيدا» في نيويورك إلى 8 قتلى (فيديو)