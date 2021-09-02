صنع الله يحذر من تراجع إنتاج الغاز إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا بحلول 2023

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 11:45 صباحا
كلمة لصنع الله عبر مقطع فيديو، 1 سبتمبر 2021، (مؤسسة النفط)

حذَّر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من تراجع إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي خلال سنتين، حال عدم استكمال خطط التطوير المطلوبة للحقول، قائلًا إنه بهذا المسار «سينخفض الإنتاج إلى 700 مليون قدم مكعب يوميًّا بحلول العام 2023».

وتابع: «كيف سنغطي شبكة (الغاز) من أقصى الغرب إلى شمال بنغازي.. يمكن تعويض الفاقد عبر الوقود السائل»؛ لكن التكلفة ستكون مرتفعة، ولا نحصل على الأموال الكافية، حسب كلمته في مقطع فيديو منشور على صفحة المؤسسة في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

اقرأ أيضا: صنع الله: إنتاج النفط تراجع إلى مليون و260 ألف برميل يوميا.. وديون القطاع بلغت 2.5 مليار دينار

كما نبه صنع الله إلى تعثُّر مشروع تطوير حقل غاز بحر السلام، بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وأيضًا بسبب عدم توفير التمويل اللازم، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت 5.5 مليار دولار، تتكفل المؤسسة بنصفها وهي 2.75 مليار دولار، والنصف الآخر للشريك الأجنبي.

وأضاف: «لدينا مشكلات في إجراء عمليات الصيانة بصفة عامة في الحقول، وبدأنا في إدخال بعضها إلى الإنتاج بمجهودات بسيطة، ونحتاج إلى الأموال اللازمة لتشغيلها»، مردفًا: «لدينا دول جارة تبدأ الحفر وتنتج في أقل من سنتين، أما نحن فهناك تعطيل، والعمل لا يسير بطريقة صحيحة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إيدا» يخلف 7 قتلى وفيضانات وحالة «طوارئ تاريخية» في نيويورك
دولى
شاهد الأهداف.. المنتخب الوطني يقتنص فوزا مثيرا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم...
رياضة محلية
«طالبان» تستعرض معدات عسكرية أميركية مصادرة في قندهار (شاهد)
دولى
روعة التليلي تحطم الرقم القياسي العالمي والبارالمبي.. وتحرز الذهبية الثانية ...
رياضة عالمية
«شل» تخطط لنشر 50 ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية في بريطانيا
اقتصاد
كريستيانو رونالدو: الرحيل عن يوفنتوس أفضل قرار اتخذته.. أنا سعيد ومبتهج
رياضة عالمية
بإجمالي 10 مليارات دينار .. «المحاسبة» يبحث مع «التخطيط» ضوابط 235 أمر صرف ...
ليبيا
المخابرات البريطانية لم تتوقع سقوط كابل بيد حركة طالبان خلال العام
دولى
منظمة الصحة: «مو» نسخة متحورة جديدة من «كورونا»
طب وصحة
متورط في اغتيال العميد مسعود الضاوي يدلي بتفاصيل جديدة
ليبيا
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
ألواح شمسية فوق المنازل لإضاءة عتمة لبنان
اقتصاد
باحث ليبي يقترح تأجيل الانتخابات بدلا عن إلغائها ومسارا بديلا للمفاوضات
ليبيا
دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي جاهز ببعثة مراقبة لوقف إطلاق نار في ليبيا والأمر بيد ...
ليبيا
اشتباك مسلح أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس
ليبيا
النواب يصادق على اتفاقية باريس للمناخ
ليبيا
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد الأهداف.. المنتخب الوطني يقتنص فوزا مثيرا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم 2022