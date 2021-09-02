صنع الله يحذر من تراجع إنتاج الغاز إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا بحلول 2023

كلمة لصنع الله عبر مقطع فيديو، 1 سبتمبر 2021، (مؤسسة النفط)

حذَّر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من تراجع إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي خلال سنتين، حال عدم استكمال خطط التطوير المطلوبة للحقول، قائلًا إنه بهذا المسار «سينخفض الإنتاج إلى 700 مليون قدم مكعب يوميًّا بحلول العام 2023».

وتابع: «كيف سنغطي شبكة (الغاز) من أقصى الغرب إلى شمال بنغازي.. يمكن تعويض الفاقد عبر الوقود السائل»؛ لكن التكلفة ستكون مرتفعة، ولا نحصل على الأموال الكافية، حسب كلمته في مقطع فيديو منشور على صفحة المؤسسة في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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كما نبه صنع الله إلى تعثُّر مشروع تطوير حقل غاز بحر السلام، بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وأيضًا بسبب عدم توفير التمويل اللازم، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت 5.5 مليار دولار، تتكفل المؤسسة بنصفها وهي 2.75 مليار دولار، والنصف الآخر للشريك الأجنبي.

وأضاف: «لدينا مشكلات في إجراء عمليات الصيانة بصفة عامة في الحقول، وبدأنا في إدخال بعضها إلى الإنتاج بمجهودات بسيطة، ونحتاج إلى الأموال اللازمة لتشغيلها»، مردفًا: «لدينا دول جارة تبدأ الحفر وتنتج في أقل من سنتين، أما نحن فهناك تعطيل، والعمل لا يسير بطريقة صحيحة».