استقرار الدولار وصعود الإسترليني في السوق الرسمية

مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، إذ استقر متوسط سعر صرف الدولار عند مستوى 4.51 دينار، الذي سجله أمس الأربعاء.

كما ثبت متوسط سعر صرف اليورو عند 5.34 دينار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني قرشًا مسجلًا 6.22 دينار، وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.54 دينار، واليوان الصيني على مستوى 0.69 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي، اليوم.

وفيما يخص العملات العربية، حافظ متوسط سعر صرف الريال السعودي على مستوى 1.2 دينار، بينما ارتفع الدينار التونسي قرشين إلى 1.64 دينار، وانخفض الدرهم الإماراتي قرشًا مسجلًا 1.22 دينار.