حفتر يبحث مع آمر اللواء طارق بن زياد خطط تأمين النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 08:02 مساء
خليفة حفتر، مع آمر اللواء طارق بن زياد، العقيد عمر إمراجع، 1 سبتمبر 2021. (القيادة العامة)

بحث قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، مع آمر اللواء طارق بن زياد، العقيد عمر امراجع، سير عمل الدوريات الصحراوية وآخر المستجدات حول تنظيم عمل خط (النهر الصناعي) وتأمينه بـ«الشكل المثالي».

وبحسب بيان للقيادة العامة اليوم، أثنى حفتر على «الدور الكبير الذي تقوم به وحدات القوات المسلحة» لتأمين خطوط النهر الصناعي، وضمان تدفق المياه ووصولها لكافة المواطنين.

والأربعاء الماضي، أكد رئيس وفد القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، الفريق امراجع العمامي، أن تكليف لواء «طارق بن زياد المعزز» التابع للقيادة العامة و«الكتيبة 166 للحراسة والتأمين» التابعة للمجلس الرئاسي لتأمين «خط النهر الصناعي والمنظومة من أي اختراقات أمنية»، التي سيجري تأمينها وحمايتها من قبل قوة مشتركة من الكتيبتين.

فيما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، بإعلان تشكيل قوة مشتركة جديدة من طرفي خطوط التماس لـ«تأمين النهر الصناعي العظيم».

- الفريق امراجع العمامي: لجنة «5+5» تبدأ التنفيذ العملي لخطة الترتيبات الأمنية لمرحلة جديدة
- البعثة ترحب بتشكيل قوة من «الكتيبة 166» و«لواء طارق بن زياد» لتأمين النهر الصناعي

وقال المبعوث الخاص للأمين العام لليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش: «أرحب بشدة بهذا الإنجاز الذي لن يضمن فقط أمن النهر الصناعي العظيم والتدفق المستمر لإمدادات المياه، بل كونه يمهد الطريق أيضًا لاتخاذ مزيد تدابير بناء الثقة، والمضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، علاوة على كونه خطوة نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة».

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