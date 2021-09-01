اتفاقية تعاون بين بلدية بنت بية ووكالة أميركية

اتفاقية تعاون بين بلدية بنت بية ووكالة أميركية، 1 سبتمبر 2021. (بلدية بنت بية)

أعلنت بلدية بنت بية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تحت عنوان «ميثاق المواطن».



والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تابعة لحكومة الولايات المتحدة ومسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين وذلك ضمن مشروع «تقارب»، وفق بيان منشور على صفحة البلدية بموقع «فيسبوك».

- اتفاقية بين بلدية سبها ومشروع «تقارب»

وشهد مراسم التوقيع عميد وأعضاء المجلس البلدي ومشروع «تقارب»، الذي يهدُف إلى تقديم خدماته للمواطنين.

وفي يونيو الماضي، أعلنت بلدية سبها توقيعها «ميثاق المواطن» للسنة الثانية من شراكتها مع مشروع «تقارب»، بحضور العميد المكلف للمجلس البلدي سبها إبراهيم الشاوش، وعضوي المجلس البلدي محمد بن نيران، وسلطانة القدوري.

اتفاقية تعاون بين بلدية بنت بية ووكالة أميركية، 1 سبتمبر 2021. (بلدية بنت بية)