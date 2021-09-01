ضبط توصيلات عشوائية بأنابيب النهر الصناعي وإحالة المخالفين

قوة الدوريات الأمنية التابعة لإدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية. (وزارة الداخلية)

ضبطت الدوريات الأمنية التابعة لإدارة إنفاذ القانون بطرابلس، بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية، 56 مخالفة متمثلة في توصيلات عشوائية من أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، بالإضافة إلى إغلاق مجمعات المياه.

وجاءت هذه الحملة، بناءً على تعليمات النائب العام، الصديق الصور، أمس الثلاثاء، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضحت وزارة الداخلية أن الحملة استهدفت منع وضبط التوصيلات العشوائية من أنابيب نقل مياه النهر الصناعي، ابتداءً من بلدة بني وليد حتى منطقة الشويرف، كما أوقفت عددًا من المخالفين وأحالتهم إلى جهات الاختصاص دون ذكر المزيد من المعلومات.