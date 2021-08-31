صنع الله يبحث مع مدير «أو إم في» النمساوية تأهيل حقول النفط المتضررة في «منطقة 74»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 01:30 مساء
مصطفى صنع الله، 31 أغسطس 2021، (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع المدير التنفيذي لشركة «أو إم في» النمساوية، رونالد براداشير، إعادة تأهيل حقول النفط المتضررة في «منطقة 74»، ووضعها على الإنتاج.

وناقش الطرفان برامج الشركة مع شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» في «النقطة 91»، «النافورة - أوجلة» من حيث صيانة الآبار والحفر التطويري ومعالجة المياه المصاحبة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وناقش الاجتماع أوجه التعاون المشترك، وخطة الشركة النمساوية لمباشرة برامجها الاستكشافية؛ حيث قدم مديرها التنفيذي شرحًا حول البرامج التي تعتزم تنفيذها خلال الأيام المقبلة في مجال الاستكشاف، وستباشر في برنامج المسح السيزمي المتبقي، وكذلك الحفر الاستكشافي.

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ووجّه صنع الله الشركة إلى العمل مع المشغل لوضع هذه البرامج حيز التنفيذ، كما تطرّق لبرنامج بناء الكوادر والبدائل في تبادل المعرفة ونقل التقنية الذي تقوم به، وتوقف بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، كذلك برامجهم المتعلقة بتأهيل خريجي الجامعات، والانخراط في تنفيذ الدراسات العليا لعدد من العاملين بالقطاع.

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