«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل طبرق ودرنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 11:45 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم الثلاثاء على ساحل طبرق، وغدًا على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج، يكون هادئًا غدًا على ساحل مصراتة وسرت.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية وقليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح بحرية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وشمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين(05 و20) عقدة تصل إلى 25 عقدة مساء اليوم على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وبين 1.00 و2.00 متر على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- درجة حرارة سطح البحر 27 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يودع كريستيانو ببيان بعد انضمام كين
رياضة عالمية
تعرف على آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان
دولى
«طالبان» تعليقا على الانسحاب الأميركي: «لقد صنعنا التاريخ»
دولى
البنتاغون يعلن خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان بعد حرب استمرت 20 سنة
دولى
موسكو تتوسط لـ«طالبان» لدى واشنطن بخصوص الاحتياطي النقدي الأفغاني
دولى
العوكلي لعون: أعتذر عن عدم قبول تكليفي مهام رئيس مؤسسة النفط
ليبيا
محمد لينو: كلنا اشتركنا في اختيار حكومة الوحدة
ليبيا
صالح همة: لا يمكن سحب الثقة من حكومة الوحدة قبل إيجاد البديل
ليبيا
إبراهيم الدرسي: الدبيبة تجاوز التفاهمات في مبادرة القاهرة
ليبيا
كوبيش أمام «الجوار الليبي»: نأمل إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة
ليبيا
النويري: لا مانع من استجواب الحكومة قبل اعتماد الميزانية
ليبيا
العباني: على «النواب» إصدار القاعدة الدستورية وعدم الالتفات «للأجسام الموازية»
ليبيا
عيسى العريبي: وجود وليد اللافي في الحكومة غير مقبول
ليبيا
معيتيق يدعو عقيلة صالح إلى «مبادرة وطنية»
ليبيا
الصحة العالمية تحذر من وفاة أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 ديسمبر
دولى
«إيدا» يغرق نيو أورلينز الأميركية في الظلام
دولى
اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر.. سباق دبلوماسي وسط توتر إقليمي
ليبيا
الجفاف يهدد سورية جراء تراجع مستوى نهر الفرات ومناوشات سياسية
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كافاني يمنح رونالدو رقمه المفضل