«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل طبرق ودرنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم الثلاثاء على ساحل طبرق، وغدًا على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس إجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج، يكون هادئًا غدًا على ساحل مصراتة وسرت.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية وقليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح بحرية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وشمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين(05 و20) عقدة تصل إلى 25 عقدة مساء اليوم على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وبين 1.00 و2.00 متر على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- درجة حرارة سطح البحر 27 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.