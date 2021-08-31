«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل طبرق ودرنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم الثلاثاء على ساحل طبرق، وغدًا على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.



الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج، يكون هادئًا غدًا على ساحل مصراتة وسرت.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.