«النواب» يشكل 3 لجان لمتابعة استجواب الحكومة وإعداد مقترح الدوائر الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 03:57 مساء
جانب من جلسة مجلس النواب المنعقدة في طبرق، 30 أغسطس 2021. (صورة من فيديو للجلسة).

كشف الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن جلسة المجلس التي عقدت في طبرق اليوم الإثنين انتهت إلى تشكيل 3 لجان، الأولى لإعداد نقاط استجواب الحكومة بشكل دقيق، والثانية لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية، والثالثة لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة.

وأوضح أن الجلسة انتهت إلى أولا: تشكيل لجنة من النواب من كافة اللجان الدائمة بالمجلس لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة للاستعداد لجلسة الاستجواب الأسبوع المقبل.

ثانيا، تشكيل لجنة من النواب لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد لعرضها على مجلس النواب.

ثالثا، تشكيل لجنة من السادة النواب للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة القادمة.

كما أشار بليحق إلى تعليق الجلسة إلى غد الثلاثاء، وذلك بعد عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس. وناقشت الجلسة استجواب الحكومة والطلب المقدم منها بتحديد نقاط الاستجواب بشكل دقيق ومحدد.

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