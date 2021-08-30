أحوال الطقس اليوم: تذبذب درجات الحرارة بمناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 09:59 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تذبذب درجات الحرارة بين الزيادة والتراجع على مناطق شمال ليبيا خصوصا الشمال الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 31 و44 درجة مئوية.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
ظهور بعض السحب، تتكاثر على مناطق متفرقة من الجبل، يصحبها خلايا رعدية أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من المطر، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تنشط في الفترة المسائية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على الساحل الغربي، وبين 35 و40 على سرت ومناطق الدواخل، وتسجل زيادة بسيطة غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر على الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، تصل على الدواخل إلى 40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر أحيانا على غدامس ومناطق الجفرة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.

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