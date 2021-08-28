سرقة 750 متر أسلاك كهرباء بدائرة توزيع شرق زليتن

من مداهمة وكر لتقطيع الأسلاك والكوابل الكهربائية المسروقة في الوشكة، 24 أغسطس 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، سرقة 750 متر أسلاك كهرباء من على خط السنوسي فرعية السبت بدائرة توزيع شرق زليتن.

وقالت الشركة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن سرقة هذه الأسلاك تسببت في فصل التغذية على نحو ستة محولات.

- «الكهرباء»: سرقة 6900 متر أسلاك بعدة مناطق

وأمس الجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 6900 متر أسلاك كهرباء بمناطق مختلفة شملت قصر بن غشير والكريمية وترهونة وزوارة ودرنة.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء كثرة التعديات التي تطال مكونات الشبكة في مختلف المناطق رغم مناشداتها المتكررة الجهات الأمنية ضرورة وضع حد لها، لتجنب انقطاع التيار عن المواطنين وزيادة عدد ساعات طرح الأحمال.