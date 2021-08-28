عقيلة صالح: الدبيبة أنفق نحو 40 أو 50 مليار دينار من الميزانية حتى الآن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 03:13 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أنفق مبالغ كبيرة من المخصصة للميزانية بلغت حوالي 40 أو 50 مليار دينار حتى الآن.

وأضاف صالح أن مجلس النواب لا يوجد لديه مال حتى يتحكم في الميزانية «وإنما كل ما يملكه هو إقرار قانون الميزانية، أما المال فهو متواجد لدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والدبيبة»، وفق حواره مع قناة «الغد» الفضائية، الذي أُذيع أمس الجمعة.

وأشار إلى أن إصرار المجلس على مساءلة الحكومة أمر لا يتعلق بالميزانية أو أوجه الصرف والمال، وإنما «بقرارات إدارية لتوحيد المؤسسات، لم تتخذها الحكومة».

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كما اتهم صالح رئيس الحكومة بالعمل على زيادة المركزية وعدم تمثيل كل الأقاليم في السلطة؛ «بل أنه سلب الاختصاصات من نواب رئيس الوزراء والوزراء»، مؤكدًا أن هناك اتهامًا بالقصور والتقصير لهذه الحكومة «ولذا فإن محاسبتها أمر عادي ودستوري»،

وشدَّد صالح على أن أي حكومة لا يمكنها العمل دون ميزانية «لكننا نريد تعديلات لا تقوم بها هذه الحكومة التي تتصرف بعشوائية، فبعد أن قدمت ميزانية بإجمالي 100 مليار دينار عادت وقدمت ميزانية بـ 111 مليار».

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