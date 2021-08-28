الاتحاد الأوروبي يخصص أكثر من 6 آلاف جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» ببنغازي

جانب من إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بنغازي. (بعثة الاتحاد)

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تخصيص 38 موقعًا لتطعيم سكان بنغازي ضد فيروس «كورونا» المستجد، بعدد يتجاوز 6 آلاف جرعة.

وقالت البعثة إن حملة التطعيم ضد الفيروس استقرت في مجمع سليمان الضراط ببنغازي، وسيتم إعطاء حوالي 6480 جرعة لقاح، موضحة أن المجمع مفتوح من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً يوميًّا.

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ودعت المواطنين إلى زيارة المقر للحصول على اللقاح، مشيرة إلى مساهمة الاتحاد ووزارة التنمية الألمانية والسفارة الألمانية في دعم منظمة «اليونيسف» ووزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «لضمان استعداد القطاع الصحي للاستجابة لاحتياجات الليبيين في الاستجابة للفيروس».

وأطلقت اليونيسف بالتعاون مع وزارة الصحة الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم الشامل ضد فيروس «كورونا»، الأربعاء الماضي.

جانب من إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بنغازي. (بعثة الاتحاد)

جانب من إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بنغازي. (بعثة الاتحاد)