الداخلية: اختتام الدورة التدريبية الخامسة في مجال الأمن الانتخابي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 11:46 مساء
جانب من الضباط المشاركين في دورة تدريبية حول الأمن الانتخابي، 26 أغسطس 2021، (الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية اختتام الدورة التدريبية الخامسة في مجال الأمن الإنتخابي.

جاء ذلك خلال فعالية الخميس الماضي، شهدت تكريم عدد من الذين حضروا التدريب، وهم يتبعون جهاز دعم الإستقرار والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة للعمليات الأمنية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

حضر تلك الفعالية، مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات عميد طارق القماطي، ونائبه ومدير إدارة إنفاذ القانون عميد عثمان الميري، ورئيس مكتب التخطيط بالإدارة عميد عادل أبوجعفر وعدد من الضباط.

وتأتي هذه الدورات في إطار الجهود المبذولة التي تستهدف تدريب أكبر عدد من الضباط كمدربين بمختلف الأجهزه الأمنية؛ استعدادا للانتخابات المزمع إقامتها 24 ديسمبر المقبل.

وفي كلمته إلى الشعب اليوم، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة عزم الحكومة على عقد الانتخابات في موعدها المقرر، مشيرا إلى تقدمها بخطة أمنية ولوجستية بالخصوص.

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