الداخلية: اختتام الدورة التدريبية الخامسة في مجال الأمن الانتخابي

أعلنت وزارة الداخلية اختتام الدورة التدريبية الخامسة في مجال الأمن الإنتخابي.
جاء ذلك خلال فعالية الخميس الماضي، شهدت تكريم عدد من الذين حضروا التدريب، وهم يتبعون جهاز دعم الإستقرار والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة للعمليات الأمنية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.
حضر تلك الفعالية، مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات عميد طارق القماطي، ونائبه ومدير إدارة إنفاذ القانون عميد عثمان الميري، ورئيس مكتب التخطيط بالإدارة عميد عادل أبوجعفر وعدد من الضباط.
وتأتي هذه الدورات في إطار الجهود المبذولة التي تستهدف تدريب أكبر عدد من الضباط كمدربين بمختلف الأجهزه الأمنية؛ استعدادا للانتخابات المزمع إقامتها 24 ديسمبر المقبل.
وفي كلمته إلى الشعب اليوم، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة عزم الحكومة على عقد الانتخابات في موعدها المقرر، مشيرا إلى تقدمها بخطة أمنية ولوجستية بالخصوص.