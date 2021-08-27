شاحنة محملة بلقاح «أسترازينيكا» تصل الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 10:40 صباحا
شحنة لقاحات مضادة لـ«كورونا» تصل إلى مطار معيتيقة مقدمة من اليونان، 17 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

أعلن جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الجنوبية تسلمه شاحنة محملة بلقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا المستجد»، وفق ما نقلت عنه وزارة الصحة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

والأسبوع الماضي، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المدير العام حيدر السائح وجَّه المديرين التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد بالبلديات بشأن البدء في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا».

- «الصحة»: وصول 200 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» مقدمة من اليونان

وقالت وزارة الصحة إن الإمداد الطبي بالمنطقة الجنوبية تسلم كذلك شاحنتين محملتان بمستلزمات ومشغلات الكلى الصناعية.

وفي 17 أغسطس، أعلنت وزارة الصحة وصول 200 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا المستجد» إلى مطار معيتيقة الدولي.

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