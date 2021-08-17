«الصحة»: وصول 200 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» مقدمة من اليونان

شحنة لقاحات مضادة لـ«كورونا» تصل إلى مطار معيتيقة مقدمة من اليونان، 17 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، وصول 200 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا المستجد» إلى مطار معيتيقة الدولي.

وفي بيان مقتضب منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، قالت الوزارة إن الكمية الجديدة ستخصص كجرعة ثانية لمتلقي هذا النوع من اللقاح، فيما أوضح مسؤولين بالوزارة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلين عن الحكومة اليونانية، أن الجرعة مقدمة من الحكومة اليونانية.

ووصلت الجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» إلى مطار معيتيقة، الخميس الماضي، وتقدر بنحو 110 آلاف جرعة، وتم تسليمها إلى مخازن الحلقة الباردة الخاصة بجهاز الإمداد الطبي الكائن بمنطقة الفرناج في طرابلس، وفق ما أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.