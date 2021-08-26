بالصور.. عرس جماعي في قرية العوينات جنوب غرب ليبيا

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 26 أغسطس 2021, 09:16 مساء
عرس جماعي في قرية العوينات جنوب غرب ليبيا (بوابة الوسط)

أقيم، اليوم الخميس، عرس جماعي في قرية العوينات جنوب غرب ليبيا.

وضم العرس الجماعي قرابة خمسين عريسًا، ويعتبر العرس الجماعي الرابع في القرية، تحت إشراف لجنة العرس الجماعي العوينات، وذلك بحضور العديد من الأهالي من مناطق غات وتهالاء وأوباري وسبها.

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وعادة ما تتكرر حفلات العرس الجماعي في العديد من المدن الليبية، والتي تشهد إلقاء الخطب والكلمات التي تؤكد ضرورة التكاتف ومساعدة ودعم الشباب للزواج، إضافة إلى بعض المواعظ التي تتعلق بالحياة اليومية للمتزوجين.

يشار إلى أن منطقة العوينات إحدى مناطق بلدية غات التي لها أهمية كبرى؛ إذ تعتبر أول بوابة لجبال أكاكوس التاريخية، إلى جانب أنها تضم شجرة العوينات التي يصل عمرها إلى قرابة 300 عام، ولا تزال دائمة الاخضرار.

عرس جماعي في قرية العوينات جنوب غرب ليبيا (بوابة الوسط)
عرس جماعي في قرية العوينات جنوب غرب ليبيا (بوابة الوسط)
عرس جماعي في قرية العوينات جنوب غرب ليبيا (بوابة الوسط)
عرس جماعي في قرية العوينات جنوب غرب ليبيا (بوابة الوسط)
عرس جماعي في قرية العوينات جنوب غرب ليبيا (بوابة الوسط)
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