نشرة الصيد البحري المتوقعة (الخميس 26 أغسطس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 12:46 مساء

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يزيد ارتفاع الموج على المتر الواحد اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد أن الرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى مغطاة جزئيًا بالسحب صباح الغد.
- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية على ساحل الخمس ومصراتة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية على الخليج وبنغازي، وقليلة السحب تتكاثر أحيانًا على باقي الساحل.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية على ساحل الخليج وبنغازي، وشمالية غربية على باقي الساحل، تتحول غدًا إلى متغيرة الاتجاه على الساحل من الخليج إلى شحات، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة بين 27 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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