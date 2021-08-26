عقيلة صالح: سنسحب الثقة من الحكومة إذا غابت عن جلسة الاستجواب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 01:06 صباحا
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، (أرشيفية)

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء الأربعاء، إنّ «المجلس سيسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب»، باعتبار أنها «تتعالى ولا تحترم مجلس النواب، ولن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها».

وأضاف صالح في تصريحات لفضائية «الحدث»، أنّ «استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها»، لافتًا إلى أن «حكومة الدبيبة منحت (مجموعات مسلحة) ميزانية أكبر من ميزانية الجيش»، متابعًا: «خلال 10 أيام يجب أن تحضر الحكومة إلى مجلس النواب للاستجواب».

مآخذ على الحكومة
وتابع أنّ الحكومة «فشلت في توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات»، لافتًا إلى أنّ «مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها». وقال إن «مجلس النواب منح الثقة لـ عبدالحميد الدبيبة كرئيس للحكومة، وليس كوزير للدفاع»، منوها بأن «المجلس الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي»، وبما أن «الجيش منقسم، فإن الجهة الوحيدة القادرة على توحيده هي لجنة 5+5».

- النواب يستدعي الحكومة لجلسة استجواب 30 أغسطس

- بليحق لـ«الوسط»: انحياز الحكومة وراء مطالب سحب الثقة منها.. وسنتدخل حال فشل إجراء الانتخابات

القاعدة الدستورية

وعن القاعدة الدستورية للانتخابات قال عقيلة صالح: «الإعلان الدستوري أعطى مجلس النواب صلاحية تحديد آلية انتخاب الرئيس... بالفعل تمت صياغة قانون الانتخاب وهو في مرحلة المراجعة اللغوية لعرضه على رئيس مجلس النواب للتوقيع عليه».

الترشح للرئاسة
​وردًا على سؤال بشأن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة قال: «حتى الآن لم أقرر الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن الفترة المقبلة قد يحدث تغيير؛ إذا رأت النخب الليبية من مصلحة البلاد أن أترشح للانتخابات».

 

وكان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أعلن الأحد الماضي، استدعاء الحكومة لجلسة استجواب يوم 30 أغسطس الجاري للمثول أمام مجلس النواب بمقر المجلس بمدينة طبرق، ولمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب.

وقال بليحق، في تصريح صحفي وقتها، إن «الاستدعاء جاء بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب المتضمنة عددًا من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالًا بالمادتين رقم (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014. بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب».

وفي حوار مع جريدة «الوسط»، نشرته «بوابة الوسط» الأحد الماضي، قال بليحق، إن «انحياز» حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وراء مطالب بعض النواب بسحب الثقة منها، مؤكدًا أن المجلس سيتعامل مع المعطيات السياسية في حال فشل إجراء الانتخابات المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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