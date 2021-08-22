النواب يستدعي الحكومة لجلسة استجواب 30 أغسطس

الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. (بوابة الوسط)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الأحد، استدعاء الحكومة لجلسة استجواب يوم 30 أغسطس الجاري للمثول أمام مجلس النواب بمقر المجلس بمدينة طبرق، ولمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب.

وأشار بليحق، في تصريح صحفي، إلى أن «الاستدعاء جاء بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب المتضمنة عددًا من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالًا بالمادتين رقم (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014. بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب».

وفي حوار مع جريدة «الوسط»، نشرته «بوابة الوسط» في وقت سابق الأحد، قال بليحق، إن «انحياز» حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وراء مطالب بعض النواب بسحب الثقة منها، مؤكدًا أن المجلس سيتعامل مع المعطيات السياسية في حال فشل إجراء الانتخابات المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.