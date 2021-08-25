2378 مواطنا سجلوا بمنظومة الناخبين في الخارج خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 03:31 مساء
صورة من الحملة الترويجية للتسجيل في منظومة الانتخابات. (المفوضية)

بلغ عدد المواطنين، الذي سجَّلوا خلال الأسبوع الأول من افتتاح منظومة تسجيل الناخبين بالخارج نحو 2378 ناخبًا من بينهم 1769 رجلا و582 سيدة، وفق إحصائية أصدرتها المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء.

وتضاف هذه الأرقام إلى 4494 ناخبًا تم تسجيلهم سابقًا في الخارج بينهم 2936 رجلا و1558 سيدة، ما يرفع العدد الكلي حتى 23 أغسطس إلى 6872 ناخبا بينهم 4732 رجلًا و2140 سيدة. 

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وأشارت المفوضية إلى زيادة بنسبة 53% في عدد المسجلين الجدد مقارنة بالمسجلين سابقًا. وفي هذا الإطار ثمنت المفوضية تحلي الجاليات الليبية بالخارج بروح الوطنية وتطلعهم نحو بناء وطنهم، ودعت من لم يسجلوا بعد إلى سرعة التسجيل.

وتصدرت الجالية الليبية في المملكة المتحدة قائمة الجاليات الأكثر تسجيلًا في المنظومة الجديدة مع 1448 ناخبًا، تليها الجالية الليبية في مصر مع 907 ناخبين، ثم في تركيا مع 527 ناخبًا، وكندا (475)، والولايات المتحدة (414)، وألمانيا (405)، وماليزيا (267)، والإمارات (208)، وفرنسا (200) وتونس (184)، وبلغ عدد المسجلين في دول أخرى لم تذكر أسماءها 1837 ناخبًا.

فتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم الأربعاء 18 أغسطس، منظومة تسجيل الناخبين في خارج ليبيا، وذلك على تمام الساعة السادسة مساءً، بعد إقفال منظومة التسجيل من داخل البلاد قبلها بيوم، مؤكدة جاهزيتها لمرحلة ما بعد إصدار قوانين الانتخابات.

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