مصنع الغاز بشركة الجوف يزود «الصحة» بـ«الأكسجين الطبي»

جانب من زيارة وزير الصحة الدكتور علي الزناتي لشركة الجوف للخدمات النفطية بمقرها في بنغازي (وزارة الصحة على فيسبوك)

اتفقت وزارة الصحة مع شركة الجوف للخدمات النفطية على الاستفادة من مصنع غاز الأكسجين الطبي بالشركة.

وزار وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، ظهر الثلاثاء، شركة الجوف للخدمات النفطية بمقرها في مدينة بنغازي؛ وذلك للوقوف على مدى استفادة وزارة الصحة من مصنع الأكسجين الطبي بالشركة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المصنع «سيبدأ عملية تزويد عدد من المستشفيات ومراكز العزل بغاز الأكسجين الطبي، وذلك للمساهمة في زيادة مخزون الأكسجين الإستراتيجي».

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وأكد مدير الشركة، خلال اجتماعه مع وزير الصحة، انطلاق العمل بالمصنع خلال الأسبوع المقبل بسعة 9 آلاف لتر يوميًّا من الأكسجين السائل، وبمعدل 70 ألف إسطوانة غاز بشكل يومي ومستمر.

ووفق البيان، فقد تواصل وزير الصحة مع وزيري الكهرباء والداخلية لتوفير محولي كهرباء للمصنع من جهة، وتأمين وحماية سيارات نقل الأكسجين من وإلى المصنع والمستشفيات والمراكز من جهة أخرى.

كما جرى الاتفاق على دراسة إمكانية إنشاء عيادة مصغرة خاصة بموظفي الشركة وتجهيزها بالشكل المطلوب، وذلك من خلال التواصل مع ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية لإتمام الإجراءات الخاصة بها.

جانب من زيارة وزير الصحة الدكتور علي الزناتي لشركة الجوف للخدمات النفطية بمقرها في بنغازي (وزارة الصحة على فيسبوك)

جانب من زيارة وزير الصحة الدكتور علي الزناتي لشركة الجوف للخدمات النفطية بمقرها في بنغازي (وزارة الصحة على فيسبوك)

جانب من زيارة وزير الصحة الدكتور علي الزناتي لشركة الجوف للخدمات النفطية بمقرها في بنغازي (وزارة الصحة على فيسبوك)