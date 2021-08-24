بلدية مسلاتة تطلب تشكيل لجنة حكومية للوقوف على أوضاع المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 07:50 مساء
اجتماع أبوجناح مع وفد بلدية مسلاتة، الثلاثاء 24 أغسطس 2021. (نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية)

طالب مسؤولو بلدية مسلاتة خلال اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على أوضاع المنطقة وتوفير متطلباتها واحتياجاتها الأساسية، مثمنين جهود أبوجناح لتوفير احتياجات المدينة ومعظم المدن والمناطق الليبية.

وقال المكتب الإعلامي لأبوجناح إن وفد بلدية مسلاتة ناقش معه العديد من الأزمات التي تعاني منها المدينة ومنها انقطاع المياه، وأزمة الصرف الصحي، وتردي الخدمات الصحية في ظل تفشي وباء كورونا، وخدمات النظافة وغيرها. كما تطرقوا إلى مشكلة محطة الكهرباء «البركات» 220 كيلو فولت، وإمكانية توصيل خط مياه النهر الصناعي للبلدية.

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ودعا وفد بلدية مسلاتة، خلال الاجتماع، حكومة الوحدة الوطنية إلى توفير الاحتياجات اللازمة لمستشفى مسلاته العام، وتخصيص مبلغ مالي لمعالجة مشكلة الري في المنطقة، مشيرين إلى أن البلدية لا تتلقى الدعم الكافي من أجل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

ووجه وفد مسلاتة في ختام الاجتماع الذي حضره  وكيل وزراء الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، دعوة باسم أهالي المدينة إلى أبوجناح لزيارة المنطقة والاطلاع على أوضاعها.

وضم وفد مسلاتة، عميد البلدية هشام محمد سويدان، ومدير الأمن العميد هشام الدويني، وعددًا من أهالي المدينة.

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