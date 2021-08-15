أبوجناح يستعرض مع العبدلي مراحل تنفيذ خط أوباري - الفجيج وإجراءات تعويض الأهالي

اجتماع أبوجناح مع العبدلي لمتابعة استكمال خط أوباري- الفجيج. الأحد 15 أغسطس 2021. (نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية)

استعرض نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، مراحل استكمال عملية تنفيذ خط نقل التيار «أوباري - الفجيج» والإجراءات المتعلقة بتعويضات الأهالي القاطنين بموقع المشروع.

حضر اجتماع أبوجناح والعبدلي الذي عُقِد بمكتب نائب رئيس الوزراء في طرابلس، اليوم الأحد، مستشارو أبوجناح ورئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة سمير البلعزي، ومدير إدارة التخطيط، ومدير عام المشروعات بالشركة العامة للكهرباء.

وقال المكتب الإعلامي لأبوجناح، إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة «استكمال مراحل الاتفاق لحفر خط كهرباء 220 كيلوفولت بمنطقة الفجيج»، موضحًا أنه «تم استعرض مراحل حفر خط الكهرباء التي أنجرتها الشركة بعد الاتفاق الذي عقده النائب مع سكان منطقة الفجيج، وبحث الإجراءات المتعلقة ببدء تنفيذ تعويض سكان المنطقة القاطنين بمواقع حفر خط كهرباء الفجيح إلى محطة كهرباء أوباري».

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وأضاف المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة أبوجناح «لملف الكهرباء الذي يُشرف عليه شخصيًا، واستكمال اتفاق حفر قواعد أبراج خط كهرباء الفجيج مع أهالي المنطقة».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن توصيل خط الفجيج إلى محطة كهرباء أوباري سيساعد في إنتاج حوالي 300 ميغاوات وإدخالها على الشبكة العامة للكهرباء، مما سيسهم ذلك في تخفيف المعاناة عن المواطنين.

واستأنفت الشركة العامة للكهرباء، في 9 أغسطس الجاري، أعمال حفر القواعد الخرسانية لخمسة أبراج متبقية بخط نقل الكهرباء أوباري – الفجيج جنوب غرب ليبيا، الذي سيجري من خلاله ربط محطة أوباري الغازية على الشبكة الكهربائية العامة. وذلك بعد يوم من توقيع اتفاق بين الشركة والمواطنين وحل مشكلة الاعتراضات على الخط بالمدينة، خلال اجتماع حضره أبوجناح ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بمحطة أوباري الغازية.