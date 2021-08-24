السايح يبحث «تعزيز» مشاركة المرأة في الانتخابات

من لقاء السايح مع حورية الطرمال بمقر مفوضية الانتخابات في طرابلس، 24 أغسطس 2021. (مفوضية الانتخابات)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية خليفة الطرمال، آليات التعاون بين الجانبين في إطار التحضير للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وسبل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة الليبية في الاستحقاق.

واستعرض السايح خلال اللقاء، الذي عُقد في ديوان مجلس المفوضية بحضور عضوة المجلس رباب حلب، «الإجراءات التي اتخذتها المفوضية لتسهيل مشاركة المرأة في الانتخابات، خاصة بعد استحداث وحدة دعم المرأة بالمفوضية»، وفق بيان صادر عن المفوضية.

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في حين تحدثت عضوة مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب، عن البرامج التي تنظمها وحدة دعم المرأة التابعة للمفوضية في مجال «التوعية وترسيخ مفهوم مشاركة جميع الفئات المجتمعية، دون تهميش أو تمييز».

بدورها، ثمنت وزيرة الدولة لشؤون المرأة جهود المفوضية في مجال تمكين النساء الليبيات من ممارسة حقهن في الانتخاب، مؤكدة «أهمية التعاون من أجل القضاء على كل الممارسات التي تحد من دور المرأة السياسي، وإتاحة مساحات أوسع لمشاركتها في بناء الوطن»، وفق البيان.

من لقاء السايح مع حورية الطرمال بمقر مفوضية الانتخابات في طرابلس، 24 أغسطس 2021. (مفوضية الانتخابات)